أردوغان يوجه أمنياته للشعب الفرنسي باللغة الفرنسية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس قد أحزن الشعب التركي، وتمنى للشعب الفرنسي التعافي من الحادث في أقرب وقت ممكن.

غرد أردوغان باللغة الفرنسية عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "إن الحريق الرهيب الذي دمر كاتدرائية نوتردام، أحد رموز باريس وتراث البشرية، أيضا أحزننا للغاية".

L’incendie effrayant qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, l’un des symboles de Paris et patrimoine commun de l’humanité, nous a aussi profondément bouleversé.



En mon nom et au nom de mon peuple, je transmets au peuple français mes vœux de rétablissement. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 16, 2019

وأضاف "باسمي ونيابة عن شعبي، أتمنى أن يتعافى الشعب الفرنسي (مما حدث)".

هذا واندلع حريق هائل، مساء أمس الإثنين، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا، حيث يزورها ملايين السياح سنويا. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لتنتهي في عام 1345، ولعبت الكاتدرائية دورا تاريخاً لدى ملوك فرنسا في الماضي، الذين اعتادوا القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها، ما جعل منها أشهر كاتدرائية فرنسية، نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاحقاً، بأنّ الجزء الرئيسي من المبنى تم إنقاذه، معلناً فتح حملة تبرعات من أجل بناء ما تهدم من الكاتدرائية، من جديد.