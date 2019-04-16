شركة "أبل" مهددة بفرض عقوبات عليها في إيران وبحظر منتجاتها في البلاد

طهران — سبوتنيك. وجاء في مشروع القانون، بأن منتجات شركة "أبل" ممنوعة من البيع في إيران، ونطالب إدارة الجمارك الإيرانية بمنع دخول منتجات شركة "أبل" والإشراف على عدم تهريبها إلى داخل البلاد، حسبما نقلت وكالة "تسنيم".

© Photo / Pixabay شركة "أبل" تتبرع لإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام

وأضافت الوكالة بأنه جاء في قسم أخر من مشروع القرار، الذي طرح في مجلس الشورى، عصر اليوم الثلاثاء، بأنه يجب منع أي نوع من الإعلانات التي تروج إلى شركة "إبل" في الجمهورية الإسلامية.

وجاء في مشروع القرار: "أن إعلانات شركة "أبل" في إيران كانت ممنوعة ونشدد على وزارة الاتصالات بأن تحظر اتصال منتجات شركة "أبل" على شبكة الاتصال الإيرانية، وأن تمنع اتصالها بكل الطرق".

وذكر مشروع القانون، بأن:

"الإيرانيين كانوا يستهلكون أكثر من واحد مليار دولار من منتجات "أبل" قبل عاميين، وقبل عام انخفض هذا الرقم، وعند فرض نظام الجمركة على موبايلات "آيفون" في إيران، فإنه على الأقل كل سنة تخسر شركة "أبل" مايقارب مليار دولار، وهذا الرقم يعد ضربة للاقتصاد الأمريكي".

وتعود ملكية الشركة "أبل" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على تصنيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات ومنتجات برامج الحاسوب.

وبعد أن بدأت الولايات المتحدة الأميركية بالسعي لوقف صادرات إيران من المواد الخام والمنتجات الأخرى، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في أيار/مايو، المبرم بين الدول الكبرى (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، أمريكا) وإيران، في حزيران/يونيو 2015، ومعاودته فرض عقوبات على طهران في تشرين الثاني/نوفمبر، سعت الجمهورية الإسلامية إلى منع بيع منتجات "أبل" في البلاد.