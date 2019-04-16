نتنياهو يتلقى تهنئة من زعماء دول عربية وإسلامية لفوزه بالانتخابات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتفالية لحزب "الليكود"، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الفوز بانتخابات الكنيست الـ21، أن عدة زعماء دول عربية هنؤوه بالفوز بالانتخابات.

القدس — سبوتنيك. قال نتنياهو خلال الحفل "تلقيت تهاني على فوزي في الانتخابات من قادة دول عربية وإسلامية، وليس من قائد واحد أو قائدين، بل من الكثير منهم".

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وأضاف نتنياهو "يوجد هنا أمل كبير حيال المستقبل فحوّلنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة".

وفي حديثه أمام مؤيديه أشار نتنياهو "جلس محللون ومعلقون واعون وبعثوا تهديدات واضحة ضدي، هددوا بأنني فيما لو عينت أحد أعضاءنا الموهوبين وزيرا للعدل سوف أدفع ثمنا شخصيا على ذلك، أنا لا أخشى التهديدات ولا أرتدع من الإعلام، هذه الطرق ولت من العالم، الجمهور لا يتأثر من هذا، هذا أمر جيد، قالها بشكل صريح في الانتخابات الأخيرة، هذه إرادة الجمهور".

وتطرق نتنياهو في خطابه إلى سفين’ الفضاء "بريشيت"، التي تحطمت الخميس الماضي قبل هبوطها على القمر وتعهد: "خلال الفترة المقبلة سنصل إلى القمر، سجلوا هذا".

ومن المقرر أن يتلقى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، غدا الأربعاء، رسميا النتائج النهائية للانتخابات الـ21 للكنيست وسيكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة خلال اجتماعه معه، حيث أيد 65 نائبا نتنياهو و45 آخرين رئيس حزب "أبيض أزرق" الذي يتزعمه الجنرال بيني غانتس، وخلال 28 يوما ينبغي على نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة.