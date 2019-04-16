حالة استنفار أمني في أكثر من 12 مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية

أعلنت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية حالة الاستنفار الأمني، اليوم الثلاثاء، في مدرسة كولومباين الثانوية و12 مدرسة حكومية أخرى على الأقل مشيرة إلى تحقيق في "تهديد يعتد به".

ونقلت رويترز عن مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون إن حالة الاستنفار الأمني المعلنة تسمح بمواصلة الأنشطة المدرسية كما هو مقرر لكن مع تقييد حركة الدخول إلى المدرسة والخروج منها.

في سياق آخر، أظهرت دراسة أن الضغائن السياسية والعداء العنصري قسّم الطلاب في المدارس الثانوية الأمريكية، وأن الرئيس دونالد ترامب فاقم المشكلة بتصريحاته.

ودرس الباحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس 505 مدارس ثانوية. وذكرت أكثر من 60 في المئة من المدارس أن بعض طلابها تحدثوا بطريقة مهينة عن المهاجرين، بحسب "رويترز".