الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس طاجيكستان سبل تطوير التعاون الثنائي

يلتقي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الطاجاكستاني، إمام على رحمن، اليوم الأربعاء، وسيتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

© Sputnik . Mixail Klementev روسيا تعلق رسميا على موعد زيارة بوتين إلى السعودية

موسكو — سبوتنيك . وقال الكرملين في بيان: "خلال المحادثات ستتم مناقشة القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية وسبل مواصلة تطوير التعاون متبادل المنفعة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وغيرها، وسيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الملحة، وسيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية".

هذا ووصل الرئيس الطاجاكستاني إلى روسيا، الثلاثاء، في زيارة عمل تستمر يومين، والتقى رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.

والجدير بالذكر أن روسيا وطاجيكستان تربطهما علاقة تاريخية عضوية، كونهما كانتا جمهوريتين في الاتحاد السوفياتي السابق، ومن ثم أصبحتا عضوين في رابطة الدول المستقلة وتحالفات تكاملية سياسية واقتصادية أخرى، بما في ذلك وفي منظمة شنغهاي للتعاون.