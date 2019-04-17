ترامب يستخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس بشأن وقف دعم الحرب في اليمن

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".
وأضاف أن الغارات تتزامن مع مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في محيط وأطراف جبل السور بالشعر في جبهة حمك شمال غربي الضالع.
وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق مقتل 70 وإصابة 20 من مقاتلي "أنصار الله" خلال إحباط قواته محاولات للجماعة مهاجمة مواقع في جبهة حمك غرب الضالع، وقطع الخط العام في سوق الخميس جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية ذو الرخام بمديرية بعدان غرب جبهة حمك.
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