ترامب يستخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس بشأن وقف دعم الحرب في اليمن

أستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وفقاً للبيت الأبيض

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

© AP Photo / Bebeto Matthews اليماني: السعودية تدخلت في اليمن بعد طلب رسمي من الرئيس الشرعي

يذكر أن مصدر عسكري يمني كان قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف استهدف بأربع غارات معسكرا لـ"أنصار الله" في جبل السور الاستراتيجي بمديرية الشعر شرق إب، وسط تحليق مكثف.

وأضاف أن الغارات تتزامن مع مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في محيط وأطراف جبل السور بالشعر في جبهة حمك شمال غربي الضالع.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق مقتل 70 وإصابة 20 من مقاتلي "أنصار الله" خلال إحباط قواته محاولات للجماعة مهاجمة مواقع في جبهة حمك غرب الضالع، وقطع الخط العام في سوق الخميس جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية ذو الرخام بمديرية بعدان غرب جبهة حمك.