رصد طائرة نادرة للقذافي في مطار أوديسا

تم رصد طائرة نادرة في مطار مدينة أوديسا الأوكرانية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن طائرة "أن-74تي كا-300دي" المملوكة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تخضع هناك للصيانة والإصلاح.

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يذكر أن المصنع الذي يحمل اسم المهندس الروسي أنتونوف أنتج ثلاث نسخ لطائرة "أن-74تي كا-300دي". واستخدمت إحداها لنقل رئيس جمهورية أوكرانيا بينما استخدمت الأخرى لنقل الزعيم الليبي في حين توجهت ثالثتها إلى لاوس لتتحطم هناك في 17 مايو/أيار 2014.

وطائرة "أن-74تي كا-300دي" نادرة وفريدة من نوعها تتميز بوجود محركاتها تحت الجناح وليس تحت جسم الطائرة كما هو حال طائرة "أن-74" العادية، مما يقلل استهلاك الوقود ويقلل الضجيج في مقصورة الطائرة.

وأصيبت طائرة "أن-74تي كا-300دي" الليبية أثناء غارات طيران الناتو على ليبيا في عام 2011، وفقدت القدرة على الطيران لبعض الوقت.

وتستخدمها حكومة الوفاق الوطني الليبية الآن كما أشارت إلى ذلك صحيفة "روسيسكايا غازيتا".