إيران: النظام الأمريكي هو الذي يجب أن يغير طبيعته

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن النظام الأمريكي هو الذي يجب أن يغير طبيعته وسلوكه وليس إيران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن موسوي، القول: "لحسن الحظ أنه كلما مضى الزمن يكشف قادة النظام الأمريكي عن نواياهم أفضل وأكثر من أسلافهم. وكانوا قد بدأوا بالحديث عن تغيير السلوك إلى تغيير النظام والآن تغيير طبيعة الجمهورية الإسلامية، إلا أن الذي يجب أن يغير طبيعته هو النظام الأمريكي وليس إيران".

© Sputnik . طهران ترد على تصريحات بومبيو حول دور إيران في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف، في رده على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي تحدث عن محاولات بلاده لتغيير طبيعة إيران ، أن المعارضة المتصاعدة من جانب المجتمع الدولي تجاه سلوكيات وإجراءات أمريكا المناقضة للقوانين الدولية قد حولت مسألة تغيير طبيعة النظام الأمريكي إلى مطلب عالمي.

وتابع المتحدث أن النظام الذي يرهن التجارة العالمية الحرة بالإرهاب الاقتصادي والبلطجة، ويهدد الحكومات لتعمل وفق رغباته وسياساته غير المشروعة، ويصدر مليارات الدولارات من الأسلحة الفتاكة إلى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج لارتكاب المجازر ضد المدنيين، ويمتنع عن تنفيذ العدالة بشأن مجرمي الحرب وقتلة الصحفيين ويوفر غطاء الحماية لهم ولا يحترم البيئة وحقوق الإنسان وقيم المجتمع الدولي والقوانين الدولية ويهدد يوميا النظام والسلام والاستقرار الدولي، أن مثل هذا النظام هو الذي يجب أن يغير طبيعته.

وكان بومبيو قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارس "أقصى قدر من الضغط لتغيير طبيعة إيران، والتأكد من أن نظامها يتصرف بوضوح كبلد طبيعي، ولا ينشر الذعر في جميع أنحاء العالم".