ترامب: المنافسان الرئيسيان في انتخابات 2020 مجنون ونعسان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف ترامب، في تغريدة على تويتر: "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان… ليرحم الرب أرواحهما".

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2019

​وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصدر مطلع، أن بايدن أخبر أنصاره بنيته الترشح للانتخابات الرئاسية وطلب المساعدة في جمع المساهمات والتبرعات اللازمة.

وكان ساندرز قد أعلن، في فبراير/ شباط الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020، فيما يعتبر ثاني محاولة له لشغل منصب الرئيس.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه بعد أشهر من المداولات، أعلن أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2020، وذلك بعد خسارته أمام هيلاري كلينتون في عام 2016.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ترشح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، قائلا: "بيرني المجنون دخل السباق، أتمنى له الخير".