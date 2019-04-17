الصين تصر على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

صرح نائب مدير قسم تصميم النظم في إدارة الفضاء الوطنية الصينية، تشاو جيانغ، اليوم الأربعاء، بأن الصين تصر على ضرورة الاستخدام والاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي وهي مستعدة لتكثيف التعاون في هذا المجال مع جميع البلدان.

بكين-سبوتنيك. قال جيانغ، خلال مؤتمر صحفي قبيل الاحتفالات بيوم الفضاء: "الفضاء لا حدود له واستكشافاته يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ومعرفة الكون لا يزال الحلم الوحيد للبشرية.

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والصين تصر دائما على استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بشكل سلمي لصالح البشرية جمعاء.

ولفت جيانغ إلى أن إدارة الفضاء الوطنية الصينية "مستعدة لتطوير التعاون مع وكالات الفضاء الحكومية والعلماء من المنظمات البحثية وفرق المهندسين من مختلف البلدان."

وفي معرض حديثه عن التعاون الدولي الناجح ، استشهد كمثال على نجاح مهمة مسبار "تشانغ —4" في الجانب البعيد من القمر، في 3 كانون الثاني/يناير الماضي، ليصبح أول جهاز أرضي في التاريخ يهبط على السطح غير المرئي للقمر، مشيرا إلى أن المسبار كانت على متنه ليس فقط التصميمات الصينية، بل أيضا حمولات مفيدة (التصميمات والآلات) من ألمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا لإجراء تجارب على الجانب الآخر من القمر.

وكان مجلس الدولة الصيني قد حدد في عام 2016 يوم 24 نيسان/ أبريل، يوم الفضاء، للاحتفال بذكرى إطلاق أول قمر صناعي للصين.