هزة أرضية تضرب جنوب شرقي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مدينة هجدك التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة وقعت في الساعة الثالثة و13 دقيقة و47 ثانية من فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

© Fotolia / Borna Mirahmadian ارتفاع عدد المصابين في زلزال إيران إلى 75 شخصا

وأضاف أن الهزة وقعت عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.79 والطول الشرقي 57.35 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم تصل أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر قد ضربت ضواحي مدينة خورموج التابعة لمحافظة بوشهر جنوبي إيران، في الشهر الماضي.

وكان زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب، في يناير/ كانون الثاني، مدينة غيلانغرب في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وأعلن مركز الطوارئ الإيراني أن عدد الجرحى جراء هذا الزلزال وصل إلى 75 شخصا.

يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة مدينة كرمانشاه غربي إيران، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 474 شخصا.