فرنسا: مسابقة دولية لاختيار أفضل المهندسين لإعادة بناء برج نوتردام

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنظيم مسابقة دولية لاختيار أفضل المهندسين لإعادة بناء البرج في كاتدرائية نوتردام.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، قوله إن فرنسا ستدعو المهندسين المعماريين من جميع أنحاء العالم إلى تقديم تصاميم لإعادة بناء برج كاتدرائية نوتردام الذي دمر في الحريق.

© REUTERS / POOL ماكرون: نريد إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام خلال خمس سنوات

وذكر فيليب، في مؤتمر صحفي في باريس، إن الهدف هو "منح نوتردام قمة جديدة تتكيف مع التقنيات والتحديات في عصرنا".

وتعرضت كاتدرائية نوتردام لحريق هائل، أول من أمس، ما أدى إلى انهيار سقف المبنى العريق.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادثة بأنها مأساة رهيبة وشكر رجال الإطفاء على عملهم. وأضاف "ما حدث اليوم هو بالتأكيد مأساة مرعبة، وقبل كل شيء أود أن أشكر رجال الإطفاء في باريس على عملهم".

وتعتبر كاتدرائية نوتردام، التي تعني "كاتدرائية سيدتنا (مريم العذراء)"، من أشهر رموز العاصمة باريس، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين، أي في قلب باريس التاريخي.

ويمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345 تحفة الفن والعمارة القوطية، الذي ساد القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر، ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا ومثالا على الأسلوب القوطي الذي عرف باسم "أيل دوزانس".