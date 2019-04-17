رئيس أبخازيا يهنئ نظيره السوري بعيد الجلاء

هنأ الرئيس الأبخازي، راؤول خاجيمبا، اليوم الأربعاء، نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد الجلاء، معربا عن أمله بأن يزور الأسد سوخومي.

سوخومي — سبوتنيك. وجاء في برقية التهنئة: "تفضلوا بقبول خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني — عيد الجلاء. نحن على ثقة بأن الشعب السوري سيتغلب على جميع الصعوبات، سيحقق السلام وسيستعيد بلده الجميل، الذي كان دائما نموذجا لحسن الجوار والوئام بين الأديان في الشرق الأوسط".

وأعرب خاجيمبا عن أمله بأن الأسد سيتمكن من ايجاد الوقت من أجل زيارة سوخوم، وأكد أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستكون أساسا آمنا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أبخازيا وسوريا لصالح الشعبين.

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وجدير بالذكر، أن البرلمان الأبخازي قام في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بالتصديق على معاهدة الصداقة بين أبخازيا وسوريا التي أبرمها رئيسا البلدين في 4 أيلول/سبتمبر 2018.

كما أبرم الرئيسان راؤول خاجيمبا وبشار الأسد اتفاقيتين حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والعلوم والفن والثقافة، وفي مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.