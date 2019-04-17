بروكسل تصدر قائمة أولية لمنتجات أمريكية قد تخضع لعقوبات في سياق الخلاف مع "بوينغ"

أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة أولية تتضمن منتجات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، مقترح ضمها على لائحة العقوبات في سياق الخلاف مع شركة "بوينغ".

أمستردام — سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأربعاء: "أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم مشاورة عامة بشأن قائمة أولية بالمنتجات من الولايات المتحدة والتي قد يتخذ الاتحاد الأوروبي بشأنها تدابير مضادة في سياق نزاع بوينغ المستمر في منظمة التجارة العالمية".

وبحسب البيان: "تغطي القائمة المنشورة اليوم مجموعة من العناصر، من الطائرات إلى المواد الكيميائية والمنتجات الزراعية الغذائية [بما في ذلك كل شيء من الأسماك المجمدة والموالح إلى الكاتشب]، والتي تمثل بشكل عام نحو 20 مليار دولار من صادرات الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للتجارة دانييل روزايريو، في إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء، إن "الاتحاد يبقى منفتحا للنقاش مع واشنطن عن النزاع المستمر مع بوينغ في منظمة التجارة العالمية".

وكان 157 شخصا قد لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة جديدة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد ست دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 بعد فترة قصيرة من إقلاعها من أديس أبابا، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينغ بعد تحطم طائرة قبالة إندونيسيا في أكتوبر/ تشرين الأول كان على متنها 189 شخصا.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل "بوينغ 737 ماكس" من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من الطراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.