قائد الجيش الإيراني: جاهزون أكثر من أي وقت مضى

قال القائد العام للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الجيش وبخصائصه المعنوية وانضباطه ونزاهة منتسبيه ومراعاته سلسلة المراتب، جاهز أكثر من أي وقت آخر لتنفيذ المهام الموكلة إليه.

ونقلت وكالة "فارس" عن اللواء رحيم موسوي القول إن "جيش إيران الذي يتولى مهمة الدفاع عن الحدود والثغور وصيانة النظام، ومن خلال انتشاره في الحدود الشرقية والغربية، وحماية أجواء إيران وتنفيذ المهام في المحيطات، يستعرض صورة جادة وعازمة في صفة "أشداء على الكفار".

© REUTERS / Tasnim News Agency استعدادا لـ"كارثة"... قائد الجيش الإيراني يتخذ قرارا بشأن منطقة الجنوب

وتابع: "ومن جهة أخرى يعرض صورة "رحماء بينهم" في ميادين إغاثة المواطنين بما في ذلك إغاثة المنكوبين بالسيول الخيرة والمستمرة حتى الآن".

وأضاف: "الجيش وبخصائصه المعنوية المعروفة، وانضباطه وسلسلة مراتبه ونزاهة منتسبيه، جاهز أكثر من أي وقت آخر لتنفيذ مهامه المكلف بها".

وذكرت الوكالة أن تصريحات موسوي جاءت في بيانه بمناسبة اليوم الوطني لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يصادف في 18 أبريل/ نيسان.