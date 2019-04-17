مرشح المعارضة يتسلم وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول

أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا حصول مرشحه لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على وثيقة رئاسة البلدية.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت وكالة الأناضول الرسمية اليوم الأربعاء: إن "الشعب الجمهوري التركي المعارض يعلن تسلم مرشحه أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من رئاسة لجنة الانتخابات بالمدينة".

وأعلنت هيئة الانتخابات اليوم الأربعاء، رسميا فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو ببلدية إسطنبول.

وسلمت الهيئة الانتخابية العليا إمام أوغلو وثيقة الفوز على الرغم من الطعن الذي تقدم به الثلاثاء "حزب العدالة والتنمية" الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبا بإجراء اقتراع جديد، معتبراً أن الانتخابات التي جرت في 31 آذار/مارس شهدت "مخالفات".

© REUTERS / KEMAL ASLAN إسطنبول... مدينة الأحلام السياسية التي صنعت أردوغان

ومُنح إمام أغلو التفويض الرسمي رغم عدم بت المجلس الأعلى للانتخابات في طلب حزب العدالة والتنمية.

وقد انتهى فرز الأصوات في الانتخابات البلدية في أكبر مدينة تركية اليوم.

أظهرت نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول حصول مرشح "حزب الشعب الجمهوري المعارض"، أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتاً مقابل حصول مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتاً. وذلك وفقاً لما أعلنه للصحفيين محامي حزب الشعب الجمهوري سليمان تروكار الذي يتابع إجراءات الانتخابات باسم الحزب، وذلك عند مجيئه إلى لجنة الانتخابات في ولاية إسطنبول.

وحصل مرشح "حزب السعادة" نجدت غوكجنار على 103 آلاف و364 صوتاً، و مرشح "حزب تركيا المستقلة" سليم كوتيل على 27 ألفا و87 صوتا، ومرشحة "الحزب الشيوعي التركي" زهراء غونر على 10 آلاف و349 صوتاً، ومرشح "حزب الوطن التركي" مصطفى إيلكر على 15 ألفا و428 صوتا، في حين حصل مرشح "الحزب الديمقراطي" أرسان غوك غوز على 22 ألفا و268 صوتا، و"حزب اليسار الديمقراطي" معمر آيدن على 30 ألفا و884 صوتاً.

وكانت النتائج الأولية للتصويت الذي جرى في 31 مارس/آذار أظهرت أن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض فاز في الانتخابات البلدية بفارق طفيف في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، لينهي بذلك 25 عاما من سيطرة "حزب العدالة والتنمية" وأسلافه من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي على المدينة.

وتعد هذه الهزيمة ضربة قاسية على نحو خاص بالنسبة لأردوغان الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية اسطنبول في التسعينيات.