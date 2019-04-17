ميغان ماركل تكسر تقليدا آخر من أجل طفلها القادم

ووفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فإن الزوجين يبحثان عن مربي أطفال رجل، الأمر الذي يخالف التقاليد الملكية، حيث يتم رعاية أطفال الملوك من قبل خريجات كلية نورلاند، وهي مؤسسة تعليمية عريقة تعد المربيات الفتيات للعائلات الغنية من المجتمع الراقي.

واحتفلت المؤسسة في عام 2018 بتخريج أول دفعة من الخريجين الرجال.

وبحسب الصحيفة إن الزوجين على استعداد لدفع راتب 70 ألف جنيه استرليني سنويا، في الوقت الذي يحصل فيه خريجات "نورلاند" في السنة الأولى من توظيفهم على 26 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وفي أوائل شهر نيسان / أبريل الجاري، أعربت ميغان ماركل عن رغبتها في الولادة في المنزل، رافضة الولادة في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري، حيث ولدت جميع نساء الأسرة المالكة البريطانية.