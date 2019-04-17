فرنسا تستعين بلعبة فيديو شهيرة لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام (فيديو + صور)

كشفت تقارير صحفية، عن سعي السلطات الفرنسية، للاعتماد على لعبة Assassin’s Creed:Unity من إنتاج شركة "يوبي سوفت"، للمساعدة في إعادة بناء الكاتدرائية.

ووفقا لموقع "GPSworld"، رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للكاتدرائية وشكلها في اللعبة، سيتم الاستعانة به للحصول على كافة التفاصيل المعمارية الخاصة بالمبنى الأثري.

ال ممثلو ادعاء فرنسيون اليوم الثلاثاء إن الحريق الذي استعر في كاتدرائية نوتردام ربما يكون ناجما عن حادث وذلك بعدما أخمد رجال الإطفاء النيران المشتعلة خلال الليل في حين خيم الحزن على فرنسا بسبب الأضرار التي لحقت بأحد رموزها.

واحتاج الأمر لأكثر من 400 رجل إطفاء لإخماد النيران التي أتت على سقف الكاتدرائية التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من ثمانية قرون وتسبب في انهيار برجها المدبب وعملوا طوال الليل لإطفاء الحريق بعد نحو 14 ساعة من اندلاعه.

Ubisoft Makes Assassin's Creed Unity temporarily tree On PC after the Notre Dame Fire https://t.co/ii8qbRUz8x pic.twitter.com/NvnpPN9stK — Game Informer (@gameinformer) April 17, 2019

وقال المدعي العام في باريس ريمي إيتس إنه ليس هناك ما يشير بشكل واضح إلى أن الحريق متعمد، مضيفا أن 50 شخصا يعكفون على تحقيق من المتوقع أن يكون طويلا ومعقدا.

Notre-Dame is understandably off limits for a while, but Ubisoft are letting people poke around it free. They're giving away the French revolutionary Assassin's Creed Unity for a week — https://t.co/SaAv4pgNa6 pic.twitter.com/uS2Gt63SY7 — Rock Paper Shotgun (@rockpapershot) April 17, 2019

ولن يتسنى للمحققين دخول الكاتدرائية المحترقة حتى يتأكد الخبراء من أن جدرانها الحجرية تحملت حرارة الحريق وأن هيكل البناء متماسك. وعرض التلفزيون لقطات لرجال الإطفاء أعلى البرجين.