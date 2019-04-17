الجيش الإسرائيلي ينهي مناورات على منظومتين للدفاع الجوي

أنهى الجيش الإسرائيلي ما وصفها بالمناورات المعقدة والمركبة على منظومتين للدفاع في مواجهة صواريخ "القبة الحديدية" للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى و"أرو حيتس" للصواريخ ذاتية الدفع بعيدة المدى.

القدس — سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مساء اليوم الأربعاء، "استكمل أمس تدريب متكامل لأنظمة باتريوت والقبة الحديدية في جيش الدفاع، حيث تمكنت أنظمة الدفاع الجوية التابعة لسلاح الجو من تنفيذ عمليات اعتراض ناجحة ضد أهداف في ارتفاعات ومسافات مختلفة".

© AP Photo / Tsafrir Abayov نشر "القبة الحديدية" بالقرب من غزة

وأضاف أدرعي بأنه "تم تنفيذ التدريب في قاعدة عسكرية وسط البلاد وتضمن محاكاة سيناريوهات تهدف لفحص جاهزية القوات والانظمة. لقد جرى التدريب في إطار خطة التدريبات السنوية. كما تفقدت بعثتان أجنبيتان التدريب بعد أن وصلت لمتابعة التدريب واستخلاص العبر من نتائجه".

وتابع أدرعي بالقول "سلاح الجو يلخص بنجاح فترة تدريبات وتجارب إلى جانب حالة جاهزية واستعداد عليا في حماية سماء إسرائيل. قوات الدفاع الجوي مسؤولة عن حماية المجال الجوي الاسرائيلي من خلال قوات برية وطائرات وتعتبر خط الدفاع الاخير من تهديدات جوية التي تشمل طائرات وصواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية وقذائف صاروخية".