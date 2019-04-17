الجيش الإسرائيلي ينهي مناورات على منظومتين للدفاع الجوي

القدس — سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مساء اليوم الأربعاء، "استكمل أمس تدريب متكامل لأنظمة باتريوت والقبة الحديدية في جيش الدفاع، حيث تمكنت أنظمة الدفاع الجوية التابعة لسلاح الجو من تنفيذ عمليات اعتراض ناجحة ضد أهداف في ارتفاعات ومسافات مختلفة".
وتابع أدرعي بالقول "سلاح الجو يلخص بنجاح فترة تدريبات وتجارب إلى جانب حالة جاهزية واستعداد عليا في حماية سماء إسرائيل. قوات الدفاع الجوي مسؤولة عن حماية المجال الجوي الاسرائيلي من خلال قوات برية وطائرات وتعتبر خط الدفاع الاخير من تهديدات جوية التي تشمل طائرات وصواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية وقذائف صاروخية".
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