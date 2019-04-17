روحاني: الفيضانات في إيران "كشفت خبث الأمريكيين"

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات التي تضرب إيران منذ 19 آذار/ مارس كشفت "الخبث" الذي يشكل الطبيعة الحقيقية للنظام الأمريكي.

ووفقا لـ"فرانس برس"، قال روحاني في مداخلته التي بثها التلفزيون الرسمي، إن "الأمريكيين لن يكفوا عن القول: نحن في علاقة جيدة جدا مع الشعب الإيراني، مشكلتنا هي الحكومة الإيرانية".

وأضاف أن هذه الفيضانات "كانت أسوأ تجربة في التاريخ لإدارة الولايات المتحدة" و"كشف فيها قادة النظام الأمريكي طبيعتهم".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev روحاني: منع وصول المساعدات لمنكوبي الفيضانات جريمة غير مسبوقة

وتابع روحاني "لو كانوا أذكياء لقالوا: بسبب الفيضانات في إيران، سنعلق العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية طوال سنة".

وتدارك "لكن الأمريكان لم يقولوا فقط إنهم لن يقدموا المساعدة، بل أيضا إنهم لن يسمحوا للإيرانيين في الخارج بإرسال مساعدة مالية عبر المصارف إلى الهلال الأحمر"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين كشفوا بذلك خبثهم ولا إنسانيتهم".

وقدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الاثنين أن مليوني إيراني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة الفيضانات في إيران، بعد هطول أمطار غزيرة.

وفي أوائل نيسان/ أبريل، اشتكى الهلال الأحمر الإيراني من أنه لا يستطيع تلقي أية مساعدة مالية من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، وجعلت التعامل المصرفي مع إيران شبه مستحيل.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن بـ "الإرهاب الاقتصادي" مشيرا الى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران في 2018 هي التي عرقلت جهود الهلال الأحمر.