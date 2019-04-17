الخارجية الإيرانية: ظريف لم يحمل أية رسالة من الأسد إلى أردوغان

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، اليوم الأربعاء، النبأ الذي تداولته عدد من وسائل الإعلام حول تفاصيل اللقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وأكد المتحدث أن ظريف لم يحمل إلى أردوغان أية رسالة من جانب الرئيس السوري بشار الأسد، كما نقلت وكالة "إرنا".

وتابع موسوي "بطبيعة الحال قام وزير الخارجية (الإيراني) خلال اللقاء مع الرئيس التركي بتقديم تقرير حول لقائه مع الرئيس السوري".

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وكان ظريف قد أجرى مباحثات أمس الثلاثاء مع الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة ليبدأ زيارة رسمية، يبحث خلالها آخر التطورات في المنطقة والملف السوري.

وقال ظريف في تصريحات فور وصوله إلى العاصمة التركية نقلتها وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، "سوف نبحث مع المسؤولين الأتراك التطورات في المنطقة وخاصة الملف السوري وشمال أفريقيا".