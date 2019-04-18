روحاني: الولايات المتحدة لم تتوقع أن تتمكن شعوب المنطقة من طرد الإرهاب بمساعدة إيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، إن ما يرتكبه الجيش الأمريكي في المنطقة من أفغانستان إلى العراق وسوريا واليمن لم يسفر إلا عن القتل والدمار، وأن الولايات المتحدة لم تتوقع أن تتمكن شعوب المنطقة من طرد الإرهاب من بلادها بمساعدة الشعب الإيراني.

طهران — سبوتنيك. وأضاف روحاني في كلمة ألقاها، خلال مراسم يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية: "لم تتوقع الولايات المتحدة أن تتمكن شعوب المنطقة من طرد الإرهاب من بلادها بمساعدة الشعب الإيراني. الولايات المتحدة لا تريد لنا الاستقلال ولا ترغب في أن نقضي على الإرهاب".

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian رسميا... الحرس الثوري الإيراني على قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية

وأشار روحاني إلى إدراج واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، قائلا: "الإعلان القبيح من قبل الإدارة الأمريكية ضد الحرس الثوري واجه وقوف كل الشعب الإيراني دعما لحرس الثورة، وتوجيه الإهانة من قبل واشنطن للحرس الثوري بإدراجه على قائمة الإرهاب هو إهانة لكل الشعب الإيراني. الولايات المتحدة تغضب من كل قوة لا تخضع أو تركع لها أو تمنعها من الوصول إلى أهدافها".

ودعا الرئيس الإيراني في كلمته، شعوب المنطقة لتقف جنبا إلى جنب مع بلاده لتطهير المنطقة من المحتلين، على حد تعبيره، مضيفا: "اليوم، وبهذه المناسبة، أقول لشعوب المنطقة ودول الجوار، إن القوات المسلحة الإيرانية ليست ضدكم بل ضد من يعتدي على هذه المنطقة".