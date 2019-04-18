جندي أوكراني يقتل زميلا له رميا بالرصاص

أعلن مسؤول عسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية ارتكاب جريمة قتل جديدة في القوات المسلحة الأوكرانية.

قال دانييل بيزسونوف، المتحدث العسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية، في تصريحات صحفية إن أحد عناصر الجيش الأوكراني قتل زميلا له وجرح ثلاثة آخرين.

© Sputnik . Olesya Potapova مقتل جندي أوكراني وإصابة اثنين آخرين في دونباس

وأوضح أن أحد أفراد اللواء الـ35 مشاة بحرية أطلق نار بندقيته الرشاشة على زملائه في 16 أبريل/ نيسان في ضاحية بلدة نوفوترويتسكويه، فقتل أحدهم، فيما أصيب ثلاثة آخرون بالجراح.

وأضاف أنه تم إيقاف مطلق النار وأن التحقيق الأولي كشف أنه تناول المخدرات.

ويتوقع المتحدث العسكري أن يعلن قادة القوات المسلحة الأوكرانية أن هؤلاء ذهبوا ضحية القصف من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتواصل السلطات الأوكرانية عمليتها العسكرية في منطقة دونباس منذ أبريل 2014 عندما أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان استقلالهما عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف.