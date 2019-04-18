بعد تكليفه بتشكيل الحكومة... نتنياهو: أورشليم عاصمتنا الأبدية

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تكليفه بتشكيل الحكومة للمرة الخامسة، بعدما طلب منه ذلك الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، أمس الأربعاء 17 أبريل/ نيسان.

© REUTERS / POOL الرئيس الإسرائيلي يعلن تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم الخميس 18 أبريل: "الرئيس ريفلين كلف رئيس الوزراء نتنياهو بتشكيل حكومة، وقال هذه هي خامس مرة أتولى فيها مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية ولا حق أكبر من ذلك في الحياة الديمقراطية".

وتابع نتنياهو: "سأعمل مندوبا الشعب بأسره"، مضيفا: "حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة ومن عاصمتنا الأبدية أورشليم يسطع نور كبير".

واستلم الرئيس الإسرائيلي، أمس الأربعاء، النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية للكنيست رقم 21، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، التي لم تختلف عن النتائج التي أعلنتها اللجنة، أمس الأول الثلاثاء.

واستقبل ريفلين، أمس الأربعاء، في ديوان رئاسة الدولة في مدينة القدس المحتلة، بنيامين نتنياهو، ووقع على كتاب التكليف الرسمي لتنطلق المفاوضات الائتلافية، وعملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأعلن الرئيس الإسرائيلي، رسميا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، أمس الأربعاء، تكليف الأخير بتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن ضمن الأخير الأغلبية اللازمة لذلك.

الرئيس ريفلين كلف رئيس الوزراء نتنياهو بتشكيل حكومة وقال: هذه هي خامس مرة أتولى فيها مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية ولا حق أكبر من ذلك في الحياة الديمقراطية.



سأعمل كمندوب الشعب بأسره. حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة ومن عاصمتنا الأبدية أورشليم يسطع نور كبير! pic.twitter.com/h9BgMTiv1j — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 18, 2019

وقال ريفلين في المؤتمر الصحفي إن قرار تكليف نتنياهو جاء في أعقاب المشاورات البرلمانية، التي أجراها مع الكتل التي تم انتخابها، مشددا على أن المشاورات تمت بشفافية عالية.

وسبق أن أوصى أكثر من 65 عضو كنيست بتكليف نتنياهو، وعليه قرر ريفلين تكليف الأخير ويمنحه الفرصة للانطلاق بالمفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومته الخامسة.