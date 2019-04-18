خوفا من الاعتقال... ملاكمة تخشى العودة إلى إيران بسبب ملابسها (صور+فيديو)

أكدت الملاكمة الإيرانية، صدف خادم، أول سيدة إيرانية تخوض مباراة ملاكمة رسمية أنها لن تعود إلى إيران عقب مباراتها في فرنسا، عقب ورود أنباء عن قرار السلطات باعتقالها بسبب ملابسها الرياضية التي اعتبرت "غير لائقة".

وخاضت خادم مباراة ملاكمة يوم السبت الماضي، وهزمت خلالها الفرنسية آن شوفان في مباراة للهواة.

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، نفى حسين سوري رئيس اتحاد الملاكمة الإيراني وجود أية إجراءات لاعتقال الملاكمة إذا عادت إلى بلادها.

وارتدت خادم في المباراة قميصا أخضر وسروالا أحمر وحزاما أبيض، وهي ألوان العلم الوطني الإيراني.

VIDEO: 24-year-old Iranian Sadaf Khadem has been awarded a boxing license in France where she currently trains, making her Iran's first woman to take part in an official boxing match 🥊 pic.twitter.com/0Ztmv7uxNG — AFP news agency (@AFP) April 12, 2019

وتوقعت صاحبة الـ24 عاما، استقبال الأبطال لدى عودتها إلى إيران، ولكن لدى وصولها إلى مطار شارل ديغول في باريس برفقة مدربها، علما بصدور أوامر الاعتقال.

وقالت خادم: "خضت مباراة معتمدة قانونيا في فرنسا. ولكن لأني كنت أرتدي سروالا قصيرا وقميصا، وهو لباس يبدو عاديا في نظر العالم كله، فقد انتهكت بذلك القواعد في بلادي؛ إذ لم أكن أرتدي حجابا، كما أن مدربي رجل".

#Sadaf Khadem, Iran's first official female boxer just won her first game in royan, (France). This was the first fight of an Iranian who is validated, registered with real referees by a national federation.



Photo Credit: #NVPImages / #mahya_Rastegar#صدف_خادم pic.twitter.com/ZmVVgQS439 — Pooyan Tabatabaei (@pooyantaba) April 13, 2019

أكد اتحاد الملاكمة في إيران، إنه ليس مسؤولا عن الملاكمين المستقلين، مشددا على ضرورة التزام النساء الرياضيات بقواعد ارتداء الحجاب في إيران.

وبموجب القانون الإيراني، يمكن معاقبة أي فتاة بلغت التاسعة من عمرها، متى شوهدت في مكان عام بلا غطاء رأس، بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 60 يوما، أو أن تدفع غرامة.