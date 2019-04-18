الدفاع الروسية: نتابع تحركات سفن "الناتو" في بحر البلطيق

أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، أن السفن الروسية تراقب تصرفات المجموعة البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، المكونة من المدمرة الحربية الأمريكية "غريفلي"، وفرقاطات من بحرية بولندا وتركيا وإسبانيا.

© Sputnik . Igor Russak طائرات "سو27" الروسية ترافق قاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق مرتين خلال 24 ساعة

موسكو — سبوتنيك . ذكر ذلك بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، الصادر اليوم، 18 من أبريل / نيسان، وقال إن مجموعة بحرية تابعة لحلف " الناتو " دخلت بحر البلطيق، مشيرا إلى أنها تضم مدمرة البحرية الأمريكية "غريفلي"، وفرقاطات من البحرية البولندية والتركية والإسبانية".

وأضاف البيان، أنه من أجل الاستجابة السريعة للحالات الطارئة المحتملة في منطقة بحر البلطيق، تقوم قوات أسطول بحر البلطيق بتنفيذ مجموعة من التدابير لمراقبة تصرفات سفن "الناتو".