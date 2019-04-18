زلزال قوي يضرب تايوان

ضرب زلزال شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر مدينة هوالين الساحلية، شرقي تايوان، اليوم الخميس.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب "رويترز"، التي نقلت عن شهود عيان قولهم إن الزلزال هز المباني في العاصمة تايبه.

Kalo gunung meletus biasanya diikuti gempa juga si.. ini 'Earthquake Magnitude Scale and Classes' pic.twitter.com/wrAzfAUgt8 — Warger Camping Equip (@wargercamp) June 2, 2014

ووقع الزلزال على عمق 18 كيلومترا، ولم تتوفر تفاصيل أخرى، بينما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدة الزلزال عند 6.4 درجة وأضافت أنه وقع على عمق 15 كيلومترا.

يذكر أن الزلزال، الذي ضرب تايوان عام 2016 أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص جنوبي البلاد، كما قتل زلزال شدته 7.6 درجة أكثر من 2000 شخص في عام 1999.