ضبط شخص يحمل 3 عبوات بنزين بكاتدرائية القديس باتريك في نيويورك

أوقفت الشرطة الأمريكية شخصا مشتبها به، كان يحمل عبوات بنزين وولاعات، أثناء محاولته دخول كاتدرائية في نيويورك.

© AFP 2019 / FRANCOIS GUILLOT نوتردام تحترق... أوباما يعلق: واحد من أعظم كنوز العالم يضيع

قالت شبكة " سي إن إن " الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، إن شرطة نيويورك أوقفت رجلا مشتبها به، كان يحمل عبوات بنزين ويريد أن يدخل بها إلى كاتدرائية القديس باتريكس في نيويورك.

ولفتت الشرطة إلى أن الرجل زعم أن وقود سيارته نفد، وأنه كان يحاول اختصار الطريق بعد أحضر بنزين لتموينها، لكن الشرطة أشارت إلى أن إجابته كانت ملتبسة وتحمل مراوغة.

وقالت الشرطة إن الرجل المشتبه به من نيوجيرسي، وأن الشرطة تقوم باستجوابه في الوقت الحالي، للتعرف على حالته العقلية، مشيرة إلى أنه بعد فحص سيارته تبين عدم صدق أقواله بشأن نفادها من الوقود.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember — if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 18, 2019

واندلع حريق هائل، مساء الاثنين الماضي، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، التي تعد من أهم المعالم السياحية في فرنسا، إذ يزورها ملايين السائحين سنويا.