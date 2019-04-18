بسبب ميسي ورنالدو... سرقة أسلحة الشرطة في كينيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان الرجال يتابعون مباراتي برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وأياكس، من أجل مشاهدة النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لتصبح مهمة اللصوص في سرقة مركز الشرطة، سهلة.
وأثناء انشغال الضباط بمشاهدة المباراتين في مركز تجاري قريب، داهم لصوص مركز الشرطة وفروا بعد سرقة ثلاث بنادق وذخيرة.
وتم استدعاء المزيد من الضباط لاستعادة الأسلحة النارية، ولم يتضح بعد ما إذا كان الضباط الذين غابوا من دون إذن قد تمت معاقبتهم أم لا.
وتحظى كرة القدم الأوروبية، وتحديدا الدوري الإنجليزي الممتاز، بشعبية كبيرة في كينيا خاصة وقارة أفريقيا عامة.
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