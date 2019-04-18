بسبب ميسي ورنالدو... سرقة أسلحة الشرطة في كينيا

تعرضت أسلحة رجال شرطة في كينيا، للسرقة إثر انشغالهم بمتابعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان الرجال يتابعون مباراتي برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وأياكس، من أجل مشاهدة النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لتصبح مهمة اللصوص في سرقة مركز الشرطة، سهلة.

© REUTERS / Joshua Roberts اندلاع حريق بالمطار الرئيسي في كينيا

ووقعت السرقة يوم الثلاثاء، عقب إغلاق الضباط مركز شرطة "كاموروون" غرب كينيا، وانطلقوا بحثا عن مكان لمتابعة المباراتين.

وأثناء انشغال الضباط بمشاهدة المباراتين في مركز تجاري قريب، داهم لصوص مركز الشرطة وفروا بعد سرقة ثلاث بنادق وذخيرة.

وتم استدعاء المزيد من الضباط لاستعادة الأسلحة النارية، ولم يتضح بعد ما إذا كان الضباط الذين غابوا من دون إذن قد تمت معاقبتهم أم لا.

وتحظى كرة القدم الأوروبية، وتحديدا الدوري الإنجليزي الممتاز، بشعبية كبيرة في كينيا خاصة وقارة أفريقيا عامة.