أردوغان يؤكد دعمه للسوريين بالرغم من اعتزام أحزاب المعارضة إرسالهم إلى بلادهم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعم السوريين عبر قناة الحكومة والولايات، بالرغم من اعتزام زعيم أكبر أحزاب المعارضة إرسالهم إلى بلادهم.

وقال أردوغان خلال كلمته في "مؤتمر مستقبل العمل الدولي" اليوم الخميس، في العاصمة أنقرة:

"سنواصل دعم السوريين عبر قناة الحكومة والولايات، على الرغم من اعتزام زعيم أكبر أحزاب المعارضة إرسالهم إلى بلادهم."

وحول مسألة الانتخابات المحلية التركية أكد أردوغان، إغلاق الملف مشيرا إلى أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ينتظر الكلمة الأخيرة للجنة العليا للانتخابات بشأن انتخابات مدينة إسطنبول، وذلك بعد يوم من استلام مرشح المعارضة وثيقة رئاسة المدينة.

وقال أردوغان: "لا يجب أن ينزعج الآخرون لاعتراضنا القانوني على نتائج الانتخابات"، مشيرا إلى أن المرحلة "ستنتهي بعدما تضع اللجنة العليا للانتخابات النقطة الأخيرة على الاعتراضات وحينها ينتهي الموضوع بالنسبة لنا".

وتابع: "لقد انتهى الجدل حول الانتخابات المحلية"، ولكننا سنواصل كفاحنا حتى النهاية".