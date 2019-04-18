متهم بـ"تجارة المخدرات"... اعتقال مرشح لرئاسة غواتيمالا في أمريكا

اعتقلت السلطات الأمريكية ماريو استرادا أوريانا، المرشح للرئاسة في غواتيمالا، ووجهت له اتهامات بالسعي لاغتيال منافسيه في الانتخابات المقبلة.

© AFP 2019 / Pedro Pardo غواتيمالا... قرابة ألفي مهاجر يحصلون على مساعدات من الأمم المتحدة

ذكرت وكالة " رويترز "، اليوم الخميس، أن المرشح الرئاسي في غواتيمالا، تم اعتقاله من قبل السلطات الأمريكية في مدينة ميامي، مشيرة إلى أنها وجهت له اتهامات باستخدام أموال جمعها من تجارة المخدرات للفوز في الانتخابات الرئاسية وتدبير مؤامرات لاغتيال منافسيه في الانتخابات المقبلة، التي تقام بعد شهرين.

وينتمي استرادا لحزب "اتحاد التغيير الوطني" في غواتيمالا، وتشمل التهم الموجهة إليه، التآمر مع آخرين، والحصول على دعم مالي يتراوح بين 10 إلى 12 مليون دولار، من الأموال الخاصة بتاجر مخدرات مكسيكي، إضافة إلى اتهامه بالضلوع في مخطط لتهريب الكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا في 16 يونيو/ حزيران المقبل، وسيجري خلالها اختيار رئيس جديد للبلاد، ونائب له، إضافة إلى اختيار أعضاء البرلمان، والمجالس المحلية.