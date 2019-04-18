الهند... عاصفة رعدية تقتل العشرات (فيديو)

لقي عشرات الهنود مصرعهم، إثر عاصفة رعدية ضربت البلاد، وتسببت في انهيار بعض المنازل.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن العاصفة ضربت مناطق في شمال وغرب البلاد.

ونقلت الإذاعة الرسمية في الهند، عن مسؤولين محليين قولهم إن 60 شخصا على الأقل قتلوا بسبب العاصفة، بينما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في ولاية مهاراشترا عندما ضربتهم صاعقة داخل معبد.

وتوقعت الأرصاد الجوية الهندية، استمرار العواصف، اليوم الخميس، في أجزاء واسعة من البلاد، بينما عبر رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا، متعهدا بتقديم كل ما يلزم من مساعدات للمتضررين.