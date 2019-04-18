قائد في الجيش الإسرائيلي: هزيمة ساحقة سيتكبدها "حزب الله" في حال نشوب حرب

القدس — سبوتنيك. جاءت تصريحات ستريك في مقابلة مع موقع "والا" العبري، وقال ستريك إن "منظمة حزب الله لا تزال تخطط لاجتياح منطقة الجليل وبأن جيش الدفاع سيكبدها، إذا أقدمت على ذلك، هزيمة ساحقة دون أي شك".
وتابع ستريك بالقول إنه "سيتم إخلاء تجمعات سكانية قرب الحدود عند الضرورة، خلال أية حرب مستقبلية". وأوضح أن "هذه الخطوة ستوفر الحماية للمدنيين، فضلا عن أنها ستمنح جيش الدفاع حرية عملياتية، مما سيمكنه من التركيز على النشاطات العسكرية".
وقال ستريك، إن "حزب الله نشر قوات دفاعية في القرى الشيعية جنوبي لبنان تحسبا لقيام قوات من جيش الدفاع بالزحف على هذه المنطقة حال نشوب حرب، كما أنه يعد العدة لإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ باتجاه أهداف استراتيجية في العمق الإسرائيلي".
وأشار الموقع إلى أن "ستريك سيتولى قريبا قيادة القوات البرية في جيش الدفاع الإسرائيلي".
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