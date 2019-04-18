قائد في الجيش الإسرائيلي: هزيمة ساحقة سيتكبدها "حزب الله" في حال نشوب حرب

أكد قائد المنطقة الشمالية السابق في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال يوئيل ستريك، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سيكبد "حزب الله" اللبناني هزيمة ساحقة في حال نشوب حرب، وأن الجيش سيزيل تهديد منظومات صواريخ أرض-جو الدفاعية روسية الصنع من طراز "إس 300" إذا تسببت في تقييد عمل سلاح الجو الإسرائيلي.

القدس — سبوتنيك. جاءت تصريحات ستريك في مقابلة مع موقع "والا" العبري، وقال ستريك إن "منظمة حزب الله لا تزال تخطط لاجتياح منطقة الجليل وبأن جيش الدفاع سيكبدها، إذا أقدمت على ذلك، هزيمة ساحقة دون أي شك".

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وأضاف ستريك، بأن "سلاح الجو سيزيل تهديد بطاريات الصواريخ الروسية من طراز " إس 300 " التي تنوي موسكو تسليمها إلى سوريا ، إذا أدت هذه البطاريات إلى تقييد حرية عمل جيش الدفاع".

وتابع ستريك بالقول إنه "سيتم إخلاء تجمعات سكانية قرب الحدود عند الضرورة، خلال أية حرب مستقبلية". وأوضح أن "هذه الخطوة ستوفر الحماية للمدنيين، فضلا عن أنها ستمنح جيش الدفاع حرية عملياتية، مما سيمكنه من التركيز على النشاطات العسكرية".

وقال ستريك، إن "حزب الله نشر قوات دفاعية في القرى الشيعية جنوبي لبنان تحسبا لقيام قوات من جيش الدفاع بالزحف على هذه المنطقة حال نشوب حرب، كما أنه يعد العدة لإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ باتجاه أهداف استراتيجية في العمق الإسرائيلي".

وأشار الموقع إلى أن "ستريك سيتولى قريبا قيادة القوات البرية في جيش الدفاع الإسرائيلي".