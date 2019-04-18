لحظات لا تنسى... رجل يصل خط نهاية الماراثون زحفا ويخطف القلوب (فيديو)

استحوذ رجل أمريكي على تعاطف الجمهور الذي شاهد ماراثون بوسطن لرياضة الجري، عندما تمكن من الوصول إلى خط النهاية زحفا.

نشرت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلا أمريكيا وهو يحاول الوصول إلى خط نهاية ماراثون بوسطن زحفا على يديه وركبتيه.

​

ونقل موقع "فيتو غيت"، تقارير عن الرجل (هرندون) البالغ من العمر 31 عاما، ويعيش في أوهايو الأمريكية وهو من قوات المارينز، وقرر خوض الماراثون على شرف رفاقه الذين فقدهم في أفغانستان في يناير/كانون الثاني عام 2010، عندما فجّرت سيارتهم بواسطة عبوة ناسفة.

وخطف هرندون قلوب المتفرجين عندما عبر خط النهاية على يديه وركبتيه واستكمل ماراثون طوله 26.2 ميل (1 ميل يساوي 1.6 كلم) في 3 ساعات و38 دقيقة.