الخارجية الروسية: نتائج تصرفات الولايات المتحدة في العالم قد تكون وخيمة

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في سياق تعليقها على العقوبات الأمريكية ضد كوبا وفنزويلا، أن تصرفات الولايات المتحدة في العالم أضحت أكثر عدوانية والنتائج قد تكون وخيمة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الناطقة في إحاطة إعلامية: "نتابع بقلق كيف تواصل واشنطن نشر التهديدات ضد دول أمريكا اللاتينية التي لا ترضيها، وخطاب المسؤولين الأمريكيين تجاه فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا أضحى أكثر عدوانية".

وتابعت: "علينا أن نعترف بأن الولايات المتحدة تتجاهل بشكل متزايد القانون الدولي الحديث. وهي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بشكل علني، وسلوكها على الساحة الدولية أصبح أكثر عدوانية وخطورة. والقناعة في "التفرد" يترجم بشكل واضح إلى جواز القيام بما يروق لها. وكما يعلمنا التاريخ ، فإن عواقب الرغبة في الهيمنة على العالم يمكن أن تكون سيئة للغاية".

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وحذرت روسيا مراراً الولايات المتحدة من التدخل العسكري في شؤون فنزويلا. وعلى وجه الخصوص، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن هذا [التدخل] سيكون سيناريو كارثياً، مشيراً إلى أن تصرفات واشنطن ضد كاراكاس تؤجج الأزمة في فنزويلا.

وتعمل موسكو في مسار التسوية الفنزويلية، منذ أن بدأت في الـ23 من كانون الثاني/يناير، حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي، وفاز فيها نيكولاس مادورو.