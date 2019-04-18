في خطوة إسرائيلية جديدة... تشكيل وحدة خاصة لدمج الأذرع القتالية المختلفة

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن هذه الوحدة العسكرية الجديدة ستجمع بين قدرات أسلحة إسرائيلية مختلفة، منها المشاة والهندسة والمدفعية والمدرعات وسلاح الجو والاستخبارات، وكذلك القدرات التكنولوجية.
وعزت الصحيفة الهدف الحقيقي وراء تدشين وحدات عسكرية جديدة إلى الاستعداد للمعارك المقبلة، وبضمنها تطوير شبكة معلوماتية جديدة تربط بين أذرع الجيش المختلفة.
وضمن الاستعداد لساحة القتال المستقبلية تقرر أيضًا إقامة لواء جديد في هيئة التخطيط، تم تكليفه ببلورة أساليب قتال وتكنولوجيات حديثة، وذلك بهدف تعزيز القوة القتالية للجيش الإسرائيلي في المعارك القادمة، وعين ضابطًا برتبة جنرال قائدًا للواء الجديد.
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