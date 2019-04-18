مصدر في الخارجية الروسية: موسكو ستدرس تقرير مولر لكن نؤكد عدم وجود "تواطؤ أو تدخل"

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب الروسي سوف يقوم بدراسة تقرير المدعي العام الخاص الأمريكي روبرت مولر، موضحا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أنه لا يوجد أي تواطؤ أو تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال يتعين التعرف على التقرير. ولكننا نكرر أنه لم يكن هناك تواطؤ أو تدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة".

© REUTERS / Jonathan Ernst وزير العدل الأمريكي ينفي وجود أدلة حول تعاون ترامب مع روسيا في انتخابات 2016

كما أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ ، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن تقرير مولر يتحدث عن "تدخل " روسيا في الانتخابات الأمريكية في عام 2016، لكن لم يتم تقديم أي دليل.

وأكد المدعي العام الأمريكي ريتشارد بار، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي تواطؤ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو غيره من الأمريكيين مع السلطات الروسية في انتخابات عام 2016. وفي الوقت نفسه، شكر مولر، المدعي الخاص على قدرته "الكشف عن طبيعة محاولات روسيا التدخل في عمليتنا الانتخابية".

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب، على مدى عامين تقريبا. ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السباق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.