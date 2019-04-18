الصليب الأحمر يبحث عن قنوات دعم نقدي لإيران... وسويسرا تعمل على استئناف القنوات

أكدت مديرة العلاقات العامة في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، أن المحاولات لا تزال مستمرة لإيجاد قناة دعم مالي لإيران، جراء السيول التي تعرضت لها، رغم العقوبات الاقتصادية التي تصعّب المهمة.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، أعلنت رنا صيداني كاسو، مديرة قسم الاتصالات والعلاقات العامة في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، أن الجهود التي بذلها كوادر الهلال الأحمر الإيراني لمساعدةضحايا ومنكوبي الفيضانات الأخيرة التي تعرضت لها إيران، أثارت انبهار ممثلي الصليب الأحمر.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi روحاني: الفيضانات في إيران "كشفت خبث الأمريكيين"

وأشادت كاسو بالعمل الذي تم إنجازه، حيث قام ممثلو الصليب الأحمر بجولات على المناطق المنكوبة والتي تعرضت للضرر، مؤكدة أن المساعدات المالية النقدية التي ينوي الصليب الأحمر الدولي تقديمها لإيران، لم تصل للاتحاد بعد، ولاتزال تنتظر القنوات المالية المناسبة للحصول عليها.

وقالت كاسو إنه بعد دراسة الاحتياجات الحالية، سيتم التعاون مع الهلال الأحمر الإيراني لوضع خطة ميدانية، ومن ثم سيتم تعميم طلب التبرعات وإرسال المساعدات على النطاق الدولي، وبينت أن المحاولات ما تزال مستمرة إلى حد الآن لمعالجة موضوع القنوات المالية.

ويشار إلى أن إيران تعرضت لموجة من الفيضانات والسيول العارمة، وحسب منظمة إدارة الأزمات الإيرانية، فإن السيول ضربت 25 محافظة من أصل 31 محافظة ضمن موجة غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة.

واجتاحت الفيضانات الأخيرة بشكل خاص غرب وجنوب غرب إيران، وتأتي بعد سيول وفيضانات واسعة في شمال شرق البلاد.

من جهة أخرى، أعلن السفير السويسري في طهران، أن حكومة بلاده اتخذت عدة إجراءات لاستئناف القنوات المصرفية مع إيران، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية يجب ألا تحد من التعاون بين البلدين.

وأوضح السفير السويسري "ماركوس لايتنر" خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" أن حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين سيشهد ارتفاعاً في القريب.

ورحّب همتي بهذه التصريحات، مؤكداً ان العلاقات المتبادلة بين البلدان يجب أن تكون على أساس المصالح المشتركة، وبعيدة عن الضغوط الخارجية التي تؤثر عليها.