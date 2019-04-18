تأجيل المؤتمر الأفغاني للسلام المقرر يوم غد الجمعة لأجل غير مسمى

أعرب مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا، سلطان بركات، عن أسفه لتأجيل المؤتمر الأفغاني للسلام والمصالحة لأجل غير مسمى، والذي كان من المقرر عقده في الفترة من 20 إلى 21 أبريل/نيسان.

كابول — سبوتنيك. وكتب بركات تغريدة: "مع الأسف، تم تأجيل المؤتمر الأفغاني للسلام والمصالحة الذي نظمته مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة، والذي كان من المقرر عقده في الفترة من 20 إلى 21 أبريل. هذا أمر ضروري للأسف لبناء توافق في الآراء بشأن من ينبغي أن يشارك في المؤتمر".

© AFP 2019 / Yuri Kadobnov وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون في الأسبوع المقبل اعتماد بيان حيال أفغانستان

وشدد بركات أنه "لا يوجد خلاف حول بنود جدول الأعمال ولا يشك أحد في الالتزام الجاد من جميع الأطراف بتحقيق السلام. بدلاً من ذلك، لا يوجد اتفاق كاف حول المشاركة والتمثيل لتمكين المؤتمر من أن يكون محادثات الدوحة الأفغانية ناجحة".

وأضاف: "أعرف مدى صعوبة صنع السلام. على الرغم من الجهود الدؤوبة وحسنة النية التي بذلتها جميع الأطراف، لم يتسن التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تحقيق الشمولية. هذا لا يعكس عدم وجود إرادة لإحلال السلام ، لكن من الواضح أن اللحظة ليست مناسبة بعد".

وأكد بركات: "تعمل جميع الأطراف على حل الخلافات حول حجم وتشكيل الوفد لزيارة الدوحة. تحقيق السلام في أفغانستان بعد 18 عامًا من الحرب لن يكون بالأمر السهل. نحث جميع الأطراف على العمل بصبر لضمان إجراء هذه المحادثات".

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اجتماعات المصالحة الأفغانية-الأفغانية في الفترة من 19 وحتى 21 أبريل الجاري.