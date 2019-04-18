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22:59 18 أبريل/ نيسان 2019
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    زعيم الديمقراطيين عن ترامب: عزله "لا يستحق العناء"

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
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    قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ستيني هوير، بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر اليوم الخميس، إن عزل الرئيس دونالد ترامب "لا يستحق العناء مع إجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا".

    مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو
    © Sputnik . Maxim Blinov
    مصدر في الخارجية الروسية: موسكو ستدرس تقرير مولر لكن نؤكد عدم وجود "تواطؤ أو تدخل"
    وقال هوير لشبكة "سي إن إن": "بناءً على ما رأيناه حتى الآن، فإن المضي قدمًا في المساءلة أمر غير مجد في هذه المرحلة. بصراحة شديدة، هناك انتخابات بعد 18 شهرًا وسيصدر الشعب الأمريكي حكمًا".

    وحسب "رويترز"، تضمن تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر حول دور روسيا "المزعوم" في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وصفا مفصلا لسلسلة من الأفعال التي قام بها الرئيس دونالد ترامب لعرقلة مسار التحقيق، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ارتكب جريمة عرقلة العدالة.

    ويمثل صدور التقرير المؤلف من 448 صفحة، اليوم الخميس، متضمنا نتائج تحقيق استمر 22 شهرا، نقطة تحول في رئاسة ترامب.

    ولم يتوصل مولر لنتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان ترامب، الذي ألقى التحقيق بشأن التدخل الروسي بظلاله على رئاسته، قد عرقل العدالة لكنه لم يبرئه أيضا.

    وقدم التقرير تفاصيل جديدة بشأن كيف حاول الرئيس الجمهوري فصل مولر، وكيف أصدر توجيهات لأعضاء في إدارته لكي يتحدثوا علنا ويؤكدوا براءته وكيف لوح بعفو لمساعد سابق في مسعى لمنعه من التعاون مع المحقق الخاص.

    كما خلص التقرير، مثلما خلص وزير العدل وليام بار الشهر الماضي، إلى أن ترامب ومسؤولي حملته لم يشاركوا في مؤامرة مع روسيا خلال الانتخابات.

    وكان بار قد خلص، في مارس/ آذار، إلى أن ترامب لم يخالف القانون، لكنه قال في مؤتمر صحفي اليوم إن مولر رصد "عشر وقائع تشمل الرئيس وتناقش نظريات قانونية محتملة تربط بين هذه الأفعال وجوانب من جريمة عرقلة (العدالة)".

    وبدا ترامب سعيدا، وقال خلال مناسبة في البيت الأبيض مع مصابي الجيش الأمريكي إنه "يمر بيوم جيد" بعد نشر التقرير وأضاف: "هذا يعني.. لا يوجد تواطؤ.. لا توجد عرقلة (للعدالة)".

    ومن المؤكد أن صدور التقرير، الذي حجب بار أجزاء منه لحماية بعض المعلومات الحساسة، سيثير ضجة سياسية جديدة في الكونجرس في الوقت الذي تبدأ فيه الاستعدادات للحملات الدعائية لانتخابات 2020 التي يعتزم ترامب إعادة ترشيح نفسه فيها في بلد يعاني من الانقسام الشديد.

    ولطالما وصف ترامب تحقيق مولر بأنه "حملة اضطهاد".

    وذكر التقرير أنه عندما أبلغ جيف سيشنز، سلف بار، ترامب في مايو/ أيار 2017، بأن وزارة العدل ستعين محققا خاصا للبحث في مزاعم بأن الحملة الجمهورية تواطأت مع روسيا، انهار ترامب على مقعده وقال "يا إلهي. هذا أمر مروع. هذه نهاية رئاستي".

    وتحدث بعض الديمقراطيين في مجلس النواب عن بدء إجراءات لمساءلة ترامب بهدف عزله في الكونجرس لكن كبار الديمقراطيين توخوا الحذر. ومن غير المرجح أن يكلل هذا المسعى بالنجاح لأن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ الذي سيحدد مصير الرئيس.

    لكن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر قال اليوم إن تقرير مولر يسلط الضوء على "أدلة مقلقة على أن الرئيس ترامب عرقل العدالة وارتكب مخالفات أخرى".

    وقال نادلر وهو ديمقراطي من نيويورك في بيان نشر بعد ساعات من نشر نسخة مختصرة من تقرير مولر على الرأي العام: "التقرير خلص إلى أن هناك أدلة قوية على ان الرئيس ترامب حاول منع التحقيق في أمر حملته وفي أفعاله.. المسؤولية الآن تقع على الكونغرس لمحاسبة الرئيس على أفعاله".

    وأشار إلى أن التقرير يظهر أن مولر اختار ألا يوجه اتهامات لأسباب منها سياسة وزارة العدل بعدم جواز توجيه اتهامات لرئيس في الحكم.

    انظر أيضا:

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    عامان و35 ألف دولار..."تقرير مولر" هل يطيح بترامب من البيت الأبيض
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمريكا, تحقيق, الكونغرس, روبرت مولر, دونالد ترامب, أمريكا
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