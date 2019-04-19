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    رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في أبوجا في 16 ديسمبر / كانون الأول 2017

    استقالة الحكومة في مالي

    © REUTERS /
    العالم
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    أعلن رئيس الحكومة في مالي سوميلو بوبيي مايغا بشكل مفاجئ استقالة حكومته، التي شكلها تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات النيابية.

    نواكشوط — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الرئاسة، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وكذلك استقالة أعضاء الحكومة، وفقًا للمادة 38 من الدستور".

    الأمم المتحدة
    © flickr.com/ Ashitaka San
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    وأضاف البيان "أعرب رئيس الوزراء، في رسالته الى رئيس الجمهورية عن عميق امتنانه على ثقته والسماح له بخدمة بلدنا ومواطنينا في لحظة حاسمة في تاريخنا".

    وجاء في البيان "قبل رئيس الجمهورية استقالة رئيس الوزراء والحكومة وشكره على ولائه وشعوره العالي بالواجب، كما شكر أعضاء الحكومة على العمل المنجز".

    وأكد بيان الرئاسة أنه سيتم تعيين رئيس وزراء قريبًا جدًا وسيتم إنشاء حكومة جديدة بعد التشاور مع جميع القوى السياسية في الأغلبية والمعارضة.

    وتأتي هذه الاستقالة المفاجئة في وقت اعلن فيه الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عن تنظيم ملتقى "للتشاور الوطني" خلال الفترة ما بين 23 و28 نيسان/ ابريل الجاري، تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية المالية، حول مشروع تعديل دستوري.

     

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    الكلمات الدلالية:
    استقالة الحكومة, مالي
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