البيت الأبيض: ترامب يزور اليابان في الفترة بين 25-28 مايو المقبل

يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيارة رسيمة إلى طوكيو في فترة 25-28 أيار/مايو المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة: "سيتوجه الرئيس والسيدة الأولى إلى اليابان في الفترة من 25 إلى 28 أيار/مايو 2019 ، كأول ضيف في الدولة بعد تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو في 1 أيار/مايو 2019 بعد لقائهما جلالة الإمبراطور والإمبراطورة "سوف يلتقى الرئيس مع رئيس الوزراء آبي".

© Sputnik . Vitaliy Ankov طراد "فارياغ" يطلق نيران المدفعية في بحر اليابان

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى، "تعميق الروابط الوثيقة بين الشعبين الأميركي والياباني".

في سياق آخر، بدأ الجيش الأمريكي، الجمعة الماضي، في نقل 37 ألف متر مكعب من الأرض والرمال من قاعدة يوكوتا العسكرية، الواقعة في نطاق العاصمة طوكيو، إلى محافظة سايتاما، على الرغم من احتجاجات السكان المحليين.

ووفقا لقناة "NHK" اليابانية، فإنه فيما يتعلق ببناء الطريق في قاعدة يوكوتا العسكرية الأمريكية، فقد تقرر نقل الأرض التي تم حفرها والرمال إلى أراضي مركز الاتصالات التابع للجيش الأمريكي، الواقع في محافظة سايتاما.

أضافت القناة: "في مدينة توكورودزاوا، حيث بدأ نقل الأرض والرمال، لم يجد هذا القرار أي تفاهم أو استجابة من القوات الأمريكية، لمعارضة السكان والسلطات المحلية استخدام مركز الاتصالات والأراضي التابعة لهم لأغراض أخرى غير الغرض الأساسي المخصص لها.