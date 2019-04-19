"داعش" يعلن عن أول هجوم له في الكونغو

وقال مصدر في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقيادي بالمجتمع المدني لرويترز إن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات وقعت يوم الثلاثاء في بلدة بوفاتا.
وتنشط أكثر من 12 جماعة ميليشيا وتشكيلات إجرامية في هذه المنطقة الواقعة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزعم التنظيم أيضا أن خمسة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة.
وقال المصدر بالأمم المتحدة والقيادي في المجتمع المدني ديفيد موازي إن شهودا في موقع الهجوم ألقوا باللوم على جماعة إسلامية تسمى القوات الديمقراطية المتحالفة، ربما تكون لها صلات بداعش.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)