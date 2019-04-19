"داعش" يعلن عن أول هجوم له في الكونغو

أعلن تنظيم داعش الإرهابي يوم الخميس عن أول هجوم له في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأعلنها "ولاية وسط إفريقية" التابعة "للخلافة"، وذلك بعد مقتل جنديين من الكونغو ومدني في تبادل لإطلاق النار.

وقال مصدر في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقيادي بالمجتمع المدني لرويترز إن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات وقعت يوم الثلاثاء في بلدة بوفاتا.

© Photo / FISTON MAHAMBA عدد المصابين بفيروس "إيبولا" في الكونغو يتجاوز 1200 حالة

وتعاني البلدة والمنطقة المحيطة بها من عنف الميليشيات ووباء إيبولا في الوقت نفسه، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من إعلان داعش الذي نشر في وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم.

وتنشط أكثر من 12 جماعة ميليشيا وتشكيلات إجرامية في هذه المنطقة الواقعة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزعم التنظيم أيضا أن خمسة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة.

وقال المصدر بالأمم المتحدة والقيادي في المجتمع المدني ديفيد موازي إن شهودا في موقع الهجوم ألقوا باللوم على جماعة إسلامية تسمى القوات الديمقراطية المتحالفة، ربما تكون لها صلات بداعش.