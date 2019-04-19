ولد بوزن التفاحة..."أصغر طفل رضيع في العالم" يستعد لمغادرة المستشفى

يستعد أصغر طفل رضيع في العالم، الذي ولد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في اليابان، بوزن لا يتعدى وزن تفاحة، للعودة إلى منزله لممارسة حياته الطبيعية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الطفل، ريوسوك سيكيا، ولد عن طريق عملية قيصرية الطارئة، بعد 24 أسبوعا وخمسة أيام من الحمل حيث عانت والدته من ارتفاع ضغط الدم.

وكان وزنه 258 غراما، أي أخف من حامل الرقم القياسي السابق وهو صبي ياباني آخر كان يزن 268 غراما فقط عند ولادته في العام الماضي. وغادر هذا الطفل من مستشفى في طوكيو في فبراير/ شباط.

‘World’s smallest baby boy’ set to go home in Japan https://t.co/PkBVxBrlME pic.twitter.com/ZgRasfnD4R — Andy Vermaut (@AndyVermaut) April 19, 2019

​ولد ريوسوك في 1 أكتوبر 2018 ، وكان طوله 22 سم، وأبقاه الطاقم الطبي في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

واستخدم الأطباء أنابيب لإطعامه، وأحيانا أخذوا مسحات من القطن لإدخال حليب والدته إلى فمه. وبعد حوالي سبعة أشهر، زاد وزن الصبي 13 مرة، ويزن الآن أكثر من ثلاثة كيلوغرامات.

وسيتم إطلاق سراحه من مستشفى ناغانو للأطفال في وسط اليابان في نهاية الأسبوع. وقالت والدته للصحفيين: "عندما ولد كان صغيرا للغاية وبدا كما لو أنه سينفصل بلمسة واحدة. كنت قلقة للغاية". وأضافت "الآن يشرب الحليب. يمكننا أن نعطيه حماما. أنا سعيدة لأنني أستطيع رؤيته ينمو".