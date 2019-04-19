مقتل 13 شخصا إثر انهيار سقف كنيسة في جنوب أفريقيا

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الحادث وقع، مساء أمس الخميس في بلدة دلانغوبو، شمال ديربان، بعد هطول أمطار غزيرة.
13 Killed as Church Roof Collapses in South Africa #World https://t.co/iTDsSPAe79— Naharnet (@Naharnet) April 19, 2019
وقال لينوكس ماباسو، المتحدث باسم إدارة الشؤون المحلية بالمقاطعة: "سقف المبنى انهار بسبب الأمطار الغزيرة الليلة الماضية… في هذه المرحلة لدينا 13 قتيلا".
من جانبه، ذكر روبرت ماكنزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة كوا زولو ناتال: "يا لها من مأساة. 13 حالة وفاة 16 شخصا عولجوا من قبل المسعفين".
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