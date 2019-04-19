الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في بولندا

أعلنت السفيرة الأمريكية في وارسو جورجيت موسباخر، اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل، أن واشنطن ستعزز وجودها العسكري في بولندا.

وارسو — سبوتنيك. وقالت موسباخر، في مقابلة مع مجلة "بولسكا": "يمكنني القول إنه سيكون هناك المزيد من القوات الأمريكية في بولندا"، مشيرة إلى مفاوضات تجري حاليا لتعزيز وجود القوات الأمريكية في بولندا.

