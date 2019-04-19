طوكيو تسمح لوافدين بالعمل في موقع فوكوشيما النووي

قالت متحدثة باسم شركة كهرباء طوكيو (تيبكو)، اليوم الجمعة، إن الشركة تعتزم السماح لعمال وافدين بالقدوم إلى اليابان، في إطار برنامج جديد للتأشيرات للعمل في تنظيف محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتوقفة عن العمل شمالي طوكيو.

وذكرت المتحدثة أن الشركة أجرت محادثات مع العديد من الشركات المتعاقدة العاملة في الموقع للتأكد من أن أي أجنبي سيعمل بموجب الترتيبات الجديدة يستوعب بشكل كامل إجراءات السلامة من الإشعاع ويملك مهارات اللغة الضرورية. وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / Faisal Al Nasser أول صور بالأقمار الصناعية للمشروع النووي السعودي تثير القلق الدولي

وقالت إن نحو أربعة آلاف عامل يعملون في الموقع يوميا.

وانتقدت الأمم المتحدة شركة كهرباء طوكيو بسبب الاستغلال المحتمل للعاملين في محطة فوكوشيما النووية التي خرجت من الخدمة بعدما دمر زلزال وأمواج مد بحري (تسونامي) شمال شرق اليابان في عام 2011 وألحق أضرارا بالغة بالمحطة.

وكشف تحقيق في عام 2013 انتشارا واسعا لانتهاكات ضد العمال في فوكوشيما ويشمل ذلك عمالا قالوا إن أجورهم خُفضت بينما تحدث آخرون عن ندرة استقصاء أوضاع العمل.

وقالت تيبكو آنذاك إنها تتخذ خطوات للحد من الانتهاكات بحق العمال.

وفتحت اليابان أبوابها أمام المزيد من العمال الأجانب بموجب قانون بدأ سريانه في الشهر الجاري بعدما ظلت رافضة للهجرة لوقت طويل.

ويتيح القانون لنحو 345 ألف عامل دخول اليابان على مدى خمسة أعوام للعمل في 14 قطاعا، منها البناء والتمريض، تواجه نقصا حادا في العمالة. ويمكن لفئة تصنف على أنها "عمالة ذات مهارات خاصة" البقاء في البلاد لمدة تصل إلى خمسة أعوام لكن بدون اصطحاب أسرهم.

وتتيح فئة أخرى من التأشيرات، تقتصر على قطاعي التشييد وبناء السفن، للعمال جلب أسرهم وحق الإقامة لفترة أطول.