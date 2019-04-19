الأمطار والثلوج تجتاح 15 محافظة إيرانية

بدأت موجة جديدة من الأمطار والثلوج، أمس الخميس، تجتاح 15 محافظة في غرب ووسط إيران.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن الثلوج تساقطت في محافظة أردبيل (شمال غرب) ومحافظة مازندران (شمال)، وحذرت شرطة الطرق الخارجية من الانزلاق على الطرق الجبلية وانخفاض مدى الرؤية.

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ولفتت إلى أن الأمطار هطلت أيضا في محافظات طهران، البرز، وسمنان، المركزية، قم، زنجان، لرستان، وجهارمحال وبختياري، كيلان، مازندران، كلستان، أذربيجان الشرقية، وذاربيجان الغربية، خراسان الرضوية، وخراسان الشمالية.

وتوقعت الأنواء الجوية أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الاثنين القادم.

وتعاني إيران منذ عدة أسابيع من السيول والفيضانات. وكانت حصيلة ضحايا السيول قد ارتفعت إلى 76 شخصا، بعد وفاة 6 الليلة الماضية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس دائرة الطب العدلي، أحمد شجاعي، قوله، أمس الأحد، "مع وفاة 5 أشخاص في خوزستان، وشخص واحد في إيلام، فقد ارتفع عدد ضحايا السيول الأخيرة في البلاد إلى 76 شخصا لحد الآن".

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال في تصريحات قبل أسبوع إن السيول الأخيرة التي ضربت مناطق مختلفة في البلاد والتي أدت إلى خراب كبير أودت بحياة نحو 70 شخصا.

ولا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب، وجنوب غربي إيران، منذ أواخر مارس/ آذار الماضي، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.