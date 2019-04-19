إعلان حالة الطوارئ في ثلاث مناطق إيرانية تحسبا للسيول

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في ثلاث مناطق بمحافظة خوزستان، تحسبا للسيول.

ونقلت وكالة "إرنا" عن حاكم مدينة خرمشهر بالوكالة، كورش مودت، القول إن إدارة محافظة خوزستان (جنوب غرب) قد أعلنت حالة الطوارئ في مدن ابادان وخرمشهر وشادكان، تحسبا لسيول متوقعة خلال الأسبوع المقبل.

© REUTERS / Tasnim News Agency إيران... السيول تجتاح 5 محافظات جديدة

وقال مودت، في تصريح أدلي به لمراسل وكالة "إرنا"، إنه نظرا لاحتمال ارتفاع منسوب المياه وحدوث المد الأكبر، من السبت إلى الثلاثاء، لذا فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة أي زيادة في حجم المياه في نهري أروند وكارون.

وأضاف أن تعزيز مصدات السيول جار في قرى غرب نهر كارون في خرمشهر، وكذلك الاستعداد الكامل لمواجهة المد الأكبر.

وأشار إلى أن هنالك 13 قرية على ضفاف غرب نهر كارون تابعة لمدينة خرمشهر، وتعتبر من المناطق المعرضة لخطر السيول.

وكانت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في إيران قد ارتفعت إلى 76 شخصا، بعد وفاة 6 الليلة الماضية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس دائرة الطب العدلي، أحمد شجاعي، قوله، أمس الأحد، "مع وفاة 5 أشخاص في خوزستان، وشخص واحد في إيلام، فقد ارتفع عدد ضحايا السيول الأخيرة في البلاد إلى 76 شخصا لحد الآن".

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال في تصريحات، في وقت سابق، إن السيول الأخيرة التي ضربت مناطق مختلفة في البلاد والتي أدت إلى خراب كبير أودت بحياة نحو 70 شخصا.

ولا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب، وجنوب غربي إيران، منذ أواخر مارس/ آذار الماضي، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.