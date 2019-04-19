البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع حفتر

تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، هذا الأسبوع لمعالجة جهود "مكافحة الإرهاب" المستمرة في الجيش الوطني الليبي في ليبيا، وفق ما أعلنه البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيان: "تحدث ترامب في 15 نيسان/أبريل 2019 مع المشير خليفة حفتر لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب المستمرة والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich سفير ليبيا لدى تركيا يستبعد سيطرة حفتر على طرابلس

وأضاف البيان "لقد أقر الرئيس بالدور الهام الذي لعبه المشير حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وناقش الاثنان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.